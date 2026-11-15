Salamanca reúne a pacientes y especialistas en la IX Jornada Provincial de Personas con Enfermedad Renal

La Hospedería Fonseca ha acogido este domingo la IX Jornada Provincial de Personas con Enfermedad Renal, organizada por Alcer Salamanca, una cita destinada a dar visibilidad a esta enfermedad y al trabajo que se realiza en apoyo de los pacientes y sus familias.

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La apertura de la jornada ha contado con la presencia de la concejala de Salud Pública del Ayuntamiento de Salamanca, Vega Villar, quien ha participado en el inicio de este encuentro.

Desde el Consistorio han agradecido la labor que desarrolla diariamente Alcer Salamanca, tanto en el acompañamiento a las personas con enfermedad renal como en la atención y el apoyo a sus familiares. La jornada alcanza así su novena edición.