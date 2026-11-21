Efectivos de la Guardia Civil y Bomberos de la Diputación de Salamanca, pertenecientes a lo parques de Ledesma y Vitigudino, fueron movilizados en la noche de este pasado viernes en Palacios del Arzobispo con motivo de un incendio.

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Tal y como han referido fuentes oficiales, el origen del fuego habría sido la chimenea del bar en el Ayuntamiento del municipio.

Durante las labores de extinción y ventilación se procedió al desalojo preventivo del establecimiento sin que se requiriera asistencia sanitaria para ninguno de los presentes.