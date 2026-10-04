La gastronomía de Salamanca llega este domingo a Cuatro de la mano de ‘Planes Gourmet’

Salamanca será este domingo protagonista de ‘Planes Gourmet’, el espacio semanal de Cuatro dedicado a descubrir destinos y propuestas vinculadas al ocio y la gastronomía.

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El programa, que se emite a partir de las 12:00 horas, dedicará un reportaje de unos 90 segundos a la gastronomía salmantina, con la marca Salamanca Para Comérsela, el ibérico y el hornazo como algunos de sus protagonistas.

La cocina tradicional y de vanguardia compartirán espacio con el patrimonio monumental de la ciudad, mostrando algunos de los principales atractivos gastronómicos del destino.

La emisión permitirá acercar la gastronomía de Salamanca a una audiencia nacional, poniendo el foco en sus productos, tradición y propuestas culinarias.

Durante los días previos, Cuatro y Mediaset han promocionado el contenido con varias piezas de autopromoción, incluida una específica sobre la gastronomía salmantina.

El reportaje podrá verse hoy, 4 de octubre, a partir de las 12:00 horas en Cuatro.