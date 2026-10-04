Los belenes toman protagonismo en Salamanca con un nuevo taller para adultos

El Ayuntamiento de Salamanca vuelve a apostar por la tradición belenista con la segunda edición de un taller de belenes dirigido a mayores de 18 años.

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La actividad se desarrollará en la Torre de los Anaya los días 22 y 29 de octubre y 5 y 12 de noviembre, de 17:00 a 19:00 horas.

Los participantes aprenderán a elaborar diferentes escenas, conocerán el proceso de montaje y descubrirán los materiales más adecuados de la mano de José Caraset, responsable del tradicional Belén Navideño que organiza cada año el Ayuntamiento junto a la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora de Salamanca.