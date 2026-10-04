El Ayuntamiento de Salamanca repondrá cerca de 500 árboles durante los próximos meses, dentro de los trabajos habituales de mantenimiento y renovación que desarrolla el servicio municipal de Parques y Jardines.

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La elección de las especies tendrá en cuenta su adaptación a cada ubicación, su resistencia a plagas y su potencial alergénico, además de otros factores relacionados con la seguridad y la distribución del arbolado.

Actualmente, las zonas verdes municipales cuentan con 127.000 árboles y 59.000 arbustos repartidos en 2,9 millones de metros cuadrados. Con las nuevas plantaciones, se superarán los 157.000 árboles municipales.

Si se suma el arbolado de otras zonas, como la ribera del Tormes, el campus universitario y espacios privados, Salamanca superará los 200.000 árboles, más de uno por habitante.