Hasta el 28 de agosto para participar en los homenajes a centenarios y bodas de oro de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca mantiene abierto hasta el próximo 28 de agosto el plazo para participar en los homenajes que se celebrarán en octubre para reconocer a las personas centenarias de la ciudad y a los matrimonios que este año cumplen 50 años de casados

Publicidad Publicidad

El homenaje a las personas centenarias está dirigido a quienes cumplen cien años en 2026 o alcanzaron esta edad en años anteriores y todavía no han participado en este reconocimiento, mientras que las bodas de oro están destinadas a los matrimonios que celebran medio siglo de unión durante este año

Las personas centenarias recibirán una placa conmemorativa y un obsequio municipal, mientras que los matrimonios homenajeados participarán en una eucaristía en la Catedral Vieja y recibirán una placa conmemorativa antes de compartir un vino español

Para participar es necesario estar empadronado en Salamanca y presentar la solicitud en los centros municipales de mayores Juan de la Fuente, Tierra Charra o Trastormes, de lunes a viernes entre las 8:00 y las 15:00 horas