Más de 600 estudiantes se presentan a la PAU extraordinaria en el distrito de la Universidad de Salamanca

Un total de 639 alumnos se han matriculado en la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el distrito de la Universidad de Salamanca, de los cuales 176 realizarán solo la fase de mejora de nota.

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Por provincias, la mayor parte de los inscritos procede de Salamanca (353), seguida de Ávila (146) y Zamora (140).

Las pruebas se celebrarán los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, comenzando cada jornada a las 09:00 horas con el examen de Lengua Castellana y Literatura II.

Las sedes estarán repartidas entre centros universitarios e institutos de las tres provincias, con especial presencia en el Campus Miguel de Unamuno (Salamanca), la Escuela Politécnica Superior de Ávila y la Escuela Politécnica Superior de Zamora, además de varios institutos de las tres provincias.