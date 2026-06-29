Salamanca contará con una cátedra pionera para promover el ejercicio físico en pacientes oncológicos

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) y Pfizer han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha la Cátedra ÉFESO: Ejercicio Físico Oncológico en el Ámbito Comunitario de Salamanca, una iniciativa pionera que busca promover el ejercicio físico como una herramienta para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con cáncer.

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La nueva cátedra, adscrita a la Facultad de Educación de la UPSA, se plantea como un espacio de investigación, formación, innovación y transferencia del conocimiento centrado en el papel del ejercicio físico durante el proceso oncológico. Para ello, reunirá a profesionales de disciplinas como la medicina, la enfermería, la fisioterapia, la actividad física y el deporte o la nutrición, con el objetivo de ofrecer una atención integral a los pacientes.

Entre sus principales líneas de actuación destacan el diseño de programas de ejercicio físico específicos para personas con cáncer, la organización de actividades formativas y divulgativas, el impulso de proyectos de investigación e innovación y la difusión de los resultados obtenidos para favorecer su aplicación en el ámbito comunitario.

El rector de la UPSA, Santiago García-Jalón de la Lama, destacó que la cátedra representa "un proyecto de excelencia" que integra investigación, formación e innovación en un ámbito de gran relevancia científica y social, al tiempo que sitúa a la persona en el centro de la atención sanitaria.

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales, Pacientes y Comunicación de Pfizer España, Fernando Méndez, señaló que la iniciativa refleja la apuesta de la compañía por un abordaje integral del cáncer que complemente los tratamientos con acciones dirigidas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los pacientes.

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La dirección de la Cátedra ÉFESO estará a cargo de la profesora de la Facultad de Educación Gema Barrientos Vicho, quien coordinará las actividades y el desarrollo del proyecto.