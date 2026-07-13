Así es el cartel del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías de Salamanca

El presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, Francisco Hernández Mateo, y el propio autor, Andrés Alén, han presentado el cartel oficial del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías que se celebrará en Salamanca en septiembre, un diseño protagonizado por la cruz y la corona de espinas, según informa Europa Press.

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Hernández ha subrayado que esta pintura "no solo anuncia un importante acontecimiento, sino que también refleja el profundo sentir, la fe y la tradición que representan las cofradías".

Esta obra "nace para ser imagen y símbolo de un encuentro que une a personas de toda España bajo unos mismos valores de devoción, historia y fraternidad", ha añadido.

Por su parte, el autor de la obra ha reconocido que para él ha sido un "gran honor y también un motivo de preocupación" el hecho de ser elegido. "No sé si fue porque alguno me encuentra algún mérito artístico o porque llevo toda mi vida ligado a la Semana Santa. A lo mejor son las dos cosas", ha bromeado.

En cuanto a la temática de la obra, Alén ha asegurado que pensó en una cruz desnuda porque es "más íntima" y ha explicado que después se enteró de que el lema del encuentro nacional era 'Testigo del amor que nace de tu cruz', una "gran casualidad".

"También pensaba en la coronación de espinas, que es la pasión, la que representa lo que es la Semana Santa", ha añadido sobre el otro objeto protagonista del cartel.

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Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, también presente en el acto, ha felicitado y agradecido a Andrés Alén por esta pintura creada para una cita que Salamanca "se enorgullece de acoger".

"Andrés es un artista muy querido, reconocido en nuestra tierra, un creador que ha sabido mirar a Salamanca con profundidad, con sensibilidad, con una forma muy personal de interpretar nuestra piedra, nuestra luz, nuestra memoria y una de nuestras más señaladas tradiciones, que es la Semana Santa", ha resumido el primer edil.