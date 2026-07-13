Los centros tecnológicos podrán acceder a las nuevas subvenciones del ICE

El Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de Castilla y León ha aprobado una convocatoria para la concesión de subvenciones, que asciende a tres millones de euros, destinadas a financiar la consolidación de los centros tecnológicos inscritos en el Registro de Centros Tecnológicos de Castilla y León, según una resolución del presidencia del ICE y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.
El objeto de la ayuda es financiar la actividad no económica de los centros tecnológicos, según informa la Agencia ICAL. El importe de la ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido.
El plazo de presentación de solicitudes será de 21 días naturales a partir de mañana. Podrán realizarse anticipos de hasta el 70 por ciento de la subvención concedida, conforme al artículo 37 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, que tendrán la consideración de pagos a justificar.