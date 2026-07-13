Los centros tecnológicos podrán acceder a las nuevas subvenciones del ICE

El Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de Castilla y León ha aprobado una convocatoria para la concesión de subvenciones, que asciende a tres millones de euros, destinadas a financiar la consolidación de los centros tecnológicos inscritos en el Registro de Centros Tecnológicos de Castilla y León, según una resolución del presidencia del ICE y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Publicidad Publicidad

El objeto de la ayuda es financiar la actividad no económica de los centros tecnológicos, según informa la Agencia ICAL. El importe de la ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido.