El Salamanca UDS instalará una pantalla exterior de 80 metros cuadrados, una U televisiva y dos videomarcadores en el Estadio Helmántico

El Salamanca UDS informa a través de un comunicado de la instalación de un nuevo sistema audiovisual que mejorará la experiencia de los asistentes a los partidos de fútbol.

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Esas mejoras suponen la instalación de dos videomarcadores de 50 metros cuadrados cada uno, ubicados en ambos fondos del estadio, una U televisiva de 70 metros lineales y una pantalla exterior de 80 metros cuadrados. Desde el club indican que con estas actuaciones el Helmántico ofrece una "imagen más moderna" y que enriquecerá la experiencia durante los encuentros.

En el escrito indican que:

Los nuevos videomarcadores permitirán mostrar información del partido en tiempo real, publicidad y contenidos audiovisuales, facilitando una mejor información para los aficionados y enriqueciendo la experiencia durante los encuentros, acompañados en los laterales de espacio publicitario, como había hasta ahora.

Por su parte, la U televisiva incorporará un nuevo soporte publicitario en el perímetro del terreno de juego, mientras que la pantalla exterior reforzará la comunicación del club y abrirá nuevas oportunidades para empresas y patrocinadores, incrementando la visibilidad de sus marcas y fortaleciendo el atractivo comercial del Salamanca UDS.

La instalación de este nuevo sistema audiovisual se llevará a cabo en los próximos días, con la previsión de estar operativos al inicio de la próxima temporada.