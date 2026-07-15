El aeropuerto de Matacán aumenta su número de operaciones un 1,9% en el mes de junio

El aeropuerto de Salamanca transportó un total de 985 viajeros a lo largo del pasado mes de junio, lo que supone una bajada del 69,9% respecto al año 2025; mientras que aumentó sus operaciones un 1,9%, registrando así un total de 1,179.

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En relación al transporte de pasajeros, al igual que la provincia del Tormes, Burgos también ha perdido viajeros, presentando un 10% menos. En cambio, el resto de aeropuertos de Castilla y León ganaron viajeros respecto al quinto sexto de 2025, principalmente el de Valladolid, con un aumento del 170,6%. Por su parte, el aeropuerto de León ha ganado un 20,2%.

Los cuatro aeropuertos de Castilla y León transportaron un total de 16.918 viajeros el pasado mes de junio, con el aeropuerto de Valladolid nuevamente a la cabeza al alcanzar los 9.037 pasajeros, seguido del de León, con 6.887; Salamanca, con 985, y Burgos, con nueve, en un periodo en el que todos los aeródromos han perdido pasajeros y no se han registrado operaciones de mercancías.

Respecto al acumulado de los seis primeros meses de 2026, el aeropuerto de Matacán se posiciona en tercer lugar con 4.869 viajeros, mientras que Valladolid se posiciona como principal infraestructura al sumar 54.533 viajeros, seguido de León, con 30.253. Burgos, en cambio, se coloca en último lugar con 4.796 pasajeros transportados de enero a junio de 2026, tal y como recoge la agencia Europapress.

En el acumulado anual, el aeropuerto de Salamanca continúa registrando el mayor descenso, con un 60,2% menos de pasajeros, seguido de Burgos con un 10,1% menos y León con un descenso del 5,7%. En cambio, la base aérea de Valladolid mantiene su comportamiento con un aumento del 30,5% respecto al mismo periodo de 2025.

En cuanto a las operaciones, Matacán cambia su comportamiento aumentando un 11,3% el número de actividades, con un total de 1.179, colocándose así en el segundo puesto de la comunidad, únicamente superado por el aeropuerto de Burgos, que presenta 1.895 movimientos aunque con una bajada del 1,9%. Valladolid, en cambio, presenta 811 operaciones, aumentando así un 45,3% y León, con 346, la misma cifra que en junio de 2025.