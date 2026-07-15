Salamanca será una de las sedes de los exámenes de acceso a Formación Sanitaria Especializada

Este martes, el Ministerio de Sanidad ha anunciado su oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) para 2027, convocatoria cuyas pruebas selectivas se celebrarán el sábado, 23 de enero, y que incluye un total de 12.850, lo que supone casi un 4% más que el año pasado, cuando se registraron 12.366.

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Así, el sábado 23 de enero, Salamanca se convertirá en una de las 26 sedes de realización de dicho examen. A su vez, también lo serán los territorios de Santiago de Compostela (La Coruña), Albacete, Alicante, Oviedo (Asturias), Badajoz, Barcelona, Bilbao (Vizcaya), Cádiz, Cáceres, Santander (Cantabria), Granada, Palma (Islas Baleares), Logroño (La Rioja), Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona (Navarra), Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza y Vigo (Pontevedra).

Así, la oferta aprobada por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) incluye 9.676 vacantes de Medicina, 2.341 de Enfermería, 377 de Farmacia, 293 de Psicología Clínica, 69 de Biología, 57 de Radiofísica Hospitalaria y 37 de Química. Estas serán confirmadas oficialmente en la orden a publicar a finales de este mes de julio, tal y como ha recogido la agencia Europapress.

Según expone este departamento ministerial, esta se trata de la mayor oferta aprobada hasta la fecha y supone un incremento de 484 plazas con respecto a la convocatoria anterior. Además, ha destacado que, desde 2018, el sistema sanitario ha ampliado su capacidad de formación en 4.448 plazas, lo que representa un crecimiento acumulado del 53%.

Al respecto, ha informado de que los ejercicios consistirán en un cuestionario de 200 preguntas y otras 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta y una única opción correcta. Los aspirantes dispondrán de cuatro horas y media para su cumplimentación y cada respuesta correcta se valorará con tres puntos, mientras que cada una de las incorrectas restará uno, dejando sin valorarse las no contestadas.

Con todo, la puntuación final estará integrada en un 90 por ciento por el resultado del examen y en un 10 por ciento por los méritos académicos acreditados, ha apuntado Sanidad que, por otra parte, ha informado de que la Comisión de Recursos Humanos del SNS ha aprobado también, a propuesta del Ministerio, la creación de un grupo de trabajo sobre fraude e impacto de las nuevas tecnologías en las pruebas selectivas.