Carbayo anima al artista vandalizado en Barcelona a plasmar su mural de Ferrán Torres en Salamanca

"En Salamanca estaríamos encantados de contar con tu mural dedicado a Ferrán Torres, uno de los héroes de este Mundial inolvidable que ha unido al país entero". Así ha arrancado la oferta que Carlos García Carbayo le ha hecho en la tarde de este miércoles al artista urbano 'TvBoy' a través de sus redes sociales.
Esta petición ha llegado a raíz del mural en honor al gol de la final del Mundial que el grafitero plasmó en el popular barrio barcelonés de Gràcia, que, tal y como apuntan medios de comunicación como El Mundo, ha amanecido vandalizado este miércoles al ser tapado con pintura blanca y mensajes independentistas.
⚽️ @tvboy en Salamanca estaríamos encantados de contar con tu mural dedicado a Ferran Torres, uno de los héroes de este Mundial inolvidable que ha unido al país entero.— Carlos García Carbayo (@CGCarbayo) July 22, 2026
Lamentamos cómo ha sido vandalizado. En nuestra ciudad creemos que el arte merece apoyo y respeto. Si quieres… https://t.co/V9edFEzSsf
Ante esta noticia, el alcalde de Salamanca no ha dudado en lamentar los hechos y animar al artista a plasmar su obra en las calles de la capital del Tormes: "Si quieres volver a pintar tu obra, el Ayuntamiento de Salamanca estará encantado de ofrecerte un espacio para hacerlo. Aquí el talento siempre es bienvenido".