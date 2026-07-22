Carbayo anima al artista vandalizado en Barcelona a plasmar su mural de Ferrán Torres en Salamanca

"En Salamanca estaríamos encantados de contar con tu mural dedicado a Ferrán Torres, uno de los héroes de este Mundial inolvidable que ha unido al país entero". Así ha arrancado la oferta que Carlos García Carbayo le ha hecho en la tarde de este miércoles al artista urbano 'TvBoy' a través de sus redes sociales.

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Esta petición ha llegado a raíz del mural en honor al gol de la final del Mundial que el grafitero plasmó en el popular barrio barcelonés de Gràcia, que, tal y como apuntan medios de comunicación como El Mundo, ha amanecido vandalizado este miércoles al ser tapado con pintura blanca y mensajes independentistas.