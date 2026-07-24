Salamanca impulsa la formación en hostelería para mejorar el empleo y responder a las empresas locales

El Ayuntamiento de Salamanca refuerza su apuesta por la formación hostelera para facilitar la inserción laboral de personas desempleadas y atender las necesidades reales de los empresarios locales. El alcalde, Carlos García Carbayo, ha visitado este viernes el CEFOL a los 15 alumnos del curso 'Operaciones básicas de restaurante y bar', perteneciente al proyecto Laboris Helmántica y cofinanciado al 60% por el Fondo Social Europeo Plus. Tras finalizar la teoría, los participantes iniciarán sus prácticas profesionales acompañados de tutorías.
La iniciativa tendrá continuidad tras el verano dentro del Plan Formativo Municipal 2026 con siete nuevas especialidades: barista, aperitivos y tapas, sumiller, iniciación al vino y maridaje, coctelería, cortador de jamón y organización de eventos. Carbayo ha subrayado que estas acciones responden al contacto directo con el tejido empresarial y no a "cubrir un expediente", contribuyendo a fijar población y generar riqueza en la ciudad.