Salamanca impulsa la formación en hostelería para mejorar el empleo y responder a las empresas locales

El Ayuntamiento de Salamanca refuerza su apuesta por la formación hostelera para facilitar la inserción laboral de personas desempleadas y atender las necesidades reales de los empresarios locales. El alcalde, Carlos García Carbayo, ha visitado este viernes el CEFOL a los 15 alumnos del curso 'Operaciones básicas de restaurante y bar', perteneciente al proyecto Laboris Helmántica y cofinanciado al 60% por el Fondo Social Europeo Plus. Tras finalizar la teoría, los participantes iniciarán sus prácticas profesionales acompañados de tutorías.