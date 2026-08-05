Fallece un militar salmantino en un accidente de tráfico en Gran Canaria

Durante la tarde de este martes, 4 de agosto, un hombre de Salamanca resultaba herido de gravedad en la localidad de Santa Lucía, en Gran Canaria, cuando se salía de la vía en la GC-1, según informaba el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112, y se estrellaba contra la media en sentido sur.

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Como consecuencia del impacto, se movilizaron rápidamente a los bomberos que lograron liberar al varón. Una vez los servicios sanitarios estabilizaron al hombre, fue trasladado en una ambulancia medicalizada hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ha ingresado en estado crítico. Según ha informado Europa Press, a consecuencia de las heridas, el varón falleció finalmente en el centro sanitario.

El salmantino se trata de Marcos M. J., natural de la propia capital del Tormes y militar de profesión, estuvo destinado en uno de los regimientos de Infantería de las Islas Canarias y anteriormente en el Regimiento “Tercio Viejo de Sicilia” número 67, en San Sebastián. Algunos de sus compañeros han querido homenajear al salmantino indicando que “siempre llevaba su tierra en el corazón, estuviese en territorio nacional o en el extranjero”.