Un conductor resulta herido tras colisionar dos camiones en la A-66, en Vallejera de Riofrío

Dos conductores se han visto implicados durante la mañana de este jueves 6 de agosto en un accidente de tráfico ocurrido en la A-66 pasadas las doce de la mañana.

Publicidad Publicidad

El aviso ha llegado al Centro de Coordinación de Emergencia del 1-1-2 de Castilla y León como una colisión entre ambos vehículos, ocurrida en el punto kilométrico 406, a la altura de Vallejera de Riofrío, sentido Cáceres.

Pese a que en una primera instancia, fuentes del 1-1-2 notificaban que había dos víctimas (los dos camioneros), en la tarde de este jueves emergencias sanitarias ratifica que solo tuvieron que atender a uno de los conductores implicados en el accidente, que además tuvo que ser trasladado en una ambulancia al hospital de Béjar.