Un conductor resulta herido tras colisionar dos camiones en la A-66, en Vallejera de Riofrío

Dos conductores se han visto implicados durante la mañana de este jueves 6 de agosto en un accidente de tráfico ocurrido en la A-66 pasadas las doce de la mañana.
El aviso ha llegado al Centro de Coordinación de Emergencia del 1-1-2 de Castilla y León como una colisión entre ambos vehículos, ocurrida en el punto kilométrico 406, a la altura de Vallejera de Riofrío, sentido Cáceres.
Pese a que en una primera instancia, fuentes del 1-1-2 notificaban que había dos víctimas (los dos camioneros), en la tarde de este jueves emergencias sanitarias ratifica que solo tuvieron que atender a uno de los conductores implicados en el accidente, que además tuvo que ser trasladado en una ambulancia al hospital de Béjar.
En el momento en que se produjo el siniestro, se desplazaron al lugar la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de soporte vital básico.