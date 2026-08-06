Una macrooperación de la Guardia Civil deja siete detenidos en Salamanca

En la mañana de este jueves, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Salamanca han llevado a cabo la explotación de la operación TERESIANA, que ha culminado con la detención de siete personas, todas ellas mayores de edad y de nacionalidad española. Tal y como explica la Guardia Civil de Salamanca, la investigación se inició el pasado 28 de julio, después de que la víctima se personara en la Comandancia para denunciar los hechos.

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Según el relato de la víctima, fue secuestrada en la localidad alicantina de Benidorm por varios integrantes de un clan familiar asentado en Salamanca. Durante el traslado forzoso hasta Salamanca, la víctima consiguió realizar varias llamadas de emergencia, de las que tuvieron conocimiento la Guardia Civil de Cuenca y la Guardia Civil de Albacete activándose las correspondientes actuaciones policiales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guardia Civil Salamanca (@guardia_civil_salamanca) Además, tal y como manifiesta la persona denunciante, fue amenazada con ejercer violencia sobre su persona y su familia si no accedía a las exigencias de los autores, además de quitarle sus efectos personales y de 2.800 euros en efectivo.Una vez en Salamanca, presuntamente permaneció en un domicilio, donde, según explica, sufrió agresiones, recibiendo "una fuerte paliza y tres heridas por arma blanca".