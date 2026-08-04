Moriscos se vuelca con Ariadna Autismo Salamanca y dona la recaudación de la paella y la parrillada de sus fiestas

El Ayuntamiento de Moriscos ha donado a Ariadna Autismo Salamanca la recaudación obtenida durante la paella y la parrillada organizadas con motivo de las fiestas del municipio, una iniciativa solidaria que ha contado con la participación y el respaldo de numerosos vecinos.

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La asociación ha querido agradecer públicamente este gesto de solidaridad, que permitirá seguir desarrollando programas y servicios dirigidos a las personas con autismo y sus familias.

Como muestra de reconocimiento, representantes de Ariadna Autismo Salamanca hicieron entrega de un pequeño obsequio al alcalde de Moriscos, en representación de todo el municipio, por su compromiso con la entidad y por impulsar una iniciativa que une la celebración de las fiestas con el apoyo a una causa social.

Desde la asociación han trasladado su agradecimiento al Ayuntamiento, a todas las personas que han hecho posible la organización de esta propuesta solidaria y a los vecinos que participaron en ambas actividades.