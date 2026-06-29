Carbajosa lanza el Verano Joven 2026 con dos meses de ocio y aventura

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, a través del Centro Joven, pone en marcha una nueva edición de Verano Joven, una propuesta de ocio estival dirigida a jóvenes de 14 a 30 años nacidos entre 1996 y 2012, con actividades programadas durante los meses de julio y agosto. Esta iniciativa se consolida como una de las principales ofertas de tiempo libre para la juventud del municipio durante las vacaciones escolares.

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La programación se desarrollará del 8 de julio al 28 de agosto de 2026 e incluye actividades pensadas para responder a distintas formas de vivir el verano, combinando deporte, creatividad, cocina, formación, aventura y espacios de encuentro juvenil. De este modo, se busca que cada participante pueda elegir propuestas acordes con sus intereses y disponibilidad.

El programa se articula en torno a varias líneas temáticas como CJ Chef, Crearte, Xtrem, Forma-T y Activa-T, con el objetivo de ofrecer experiencias variadas, participativas y adaptadas a los intereses de la juventud del municipio. Además, el Centro Joven refuerza durante el verano sus espacios de convivencia y participación, como Espacio ON, Zona ON y ExpresArte, concebidos para favorecer la relación entre iguales, la expresión creativa y el impulso de iniciativas juveniles que puedan tener continuidad más allá de los meses estivales.

Entre las primeras propuestas del calendario destaca la Pool Party del 8 de julio, que servirá como fiesta inaugural del Verano Joven 2026 y punto de encuentro para presentar la programación. A partir de ahí, el programa continuará con actividades como pádel, ping-pong, piscina y juegos, talleres creativos, cocina temática, salidas de multiaventura, piraguas, paintball y nuevas propuestas en agosto como Spikeball, Paint Glow & Chill, Hackea tu móvil, Plant & Paint o la creación de una cápsula del tiempo.

Como elemento dinamizador, el programa incorpora también el Pasaporte al Verano 2026, una iniciativa que permitirá a quienes participen en las actividades acumular sellos para optar a un sorteo final con premios como una cámara instantánea Instax/Polaroid, un vale para dos personas en una futura excursión o actividad especial, y otras sorpresas. Este pasaporte pretende reconocer la implicación de la juventud en el programa y fomentar una participación continuada a lo largo de todo el verano.

Las inscripciones deberán realizarse con antelación y no serán definitivas hasta recibir la confirmación por WhatsApp del Centro Joven. Las personas interesadas podrán inscribirse a través del sistema habilitado o directamente en el Centro Joven, ubicado en la calle San Roque, 24, así como solicitar más información en el teléfono 613 023 182 o en el correo centrojoven@carbajosadelasagrada.es. Desde el servicio juvenil se recuerda la importancia de formalizar las inscripciones cuanto antes, especialmente en las actividades con plazas limitadas.

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Con esta nueva edición de Verano Joven, el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada refuerza su apuesta por un ocio educativo, activo y accesible, generando alternativas de tiempo libre que favorecen la convivencia, la creatividad, la participación y el desarrollo personal de la juventud durante el periodo vacacional. El programa se suma a otras acciones municipales dirigidas a jóvenes del entorno de Salamanca (España), con el fin de ofrecer recursos lúdicos y formativos cercanos.

El alcalde, Pedro Samuel Martín, destaca que "el Verano Joven es una de las apuestas más importantes del Ayuntamiento para ofrecer a nuestra juventud alternativas de ocio saludables, participativas y adaptadas a sus intereses. Queremos que los jóvenes de Carbajosa vivan un verano activo, compartan experiencias y encuentren espacios donde divertirse, aprender y relacionarse".