Salamanca contará con nuevos proyectos de renovación hospitalaria a manos de la Junta de Castilla y León

Más de 6.000 millones de euros anuales. Este es el presupuesto con el que contará la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, que tal y como ha subrayado su consejero, Alejandro Vázquez, persigue un modelo "publico, universal, accesible e integrado" y aboga por un sistema "capaz de ofrecer respuestas coordinadas a los desafíos de la enfermedad, la dependencia, la discapacidad, el envejecimiento o la vulnerabilidad social"

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Así, la Consejería aglutina a más de 50.000 profesionales y gestionará un presupuesto global que supera los 6.000 millones anuales. Para asegurar la sostenibilidad de estas prestaciones, el consejero ha reclamado con firmeza un nuevo modelo de financiación autonómica ajustado a la realidad demográfica regional: "Llevamos años reclamando una reforma del sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta factores determinantes para nuestra Comunidad, como el envejecimiento, pero por lo que parece el Gobierno de España no está dispuesto a ser justo y equitativo", ha explicado, tal y como ha recogido la agencia Europa press.

Una amplia estrategia sanitaria En cuanto al sistema sanitario, la provincia de Salamanca ha salido a la luz con motivo de los proyectos de renovación hospitalaria que prometen realizar en el territorio del Tormes, al igual que en Segovia, Palencia, Valladolid, Soria, Salamanca y Aranda de Duero.

Además, Vázquez ha adelantado también la intención de desarrollar la nueva Estrategia Oncológica de Castilla y León, además de una Estrategia Integral de Abordaje de la Obesidad Infantil y un modelo para mejorar el servicio farmacéutico en el entorno rural. En el área de emergencias, Salamanca contará con un nuevo helicóptero sanitario gracias a la flota que potorgará uno de estos recursos a cada provincia, añadiendo también El Bierzo.

En salud mental, además, se potenciará la prevención del suicidio, se trasladarán profesionales de salud mental a los centros rurales para atender al 80% de la población adulta y se incorporará la figura del "paciente experto".