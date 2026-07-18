El Ministerio de Sanidad ha creado el Observatorio Nacional de Investigación en Cuidados, un nuevo órgano con el que pretende reforzar la evidencia científica en el Sistema Nacional de Salud (SNS) e impulsar la investigación en el ámbito de los cuidados, según ha recogido Europa Press.
La medida, aprobada mediante una Orden ministerial y enmarcada en el Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería (MECE) 2025-2027, busca promover la generación de conocimiento y facilitar que los resultados de la investigación se trasladen a la práctica asistencial, la gestión sanitaria y el diseño de las políticas públicas.
Según EP desde el Ministerio destacan que el nuevo Observatorio permitirá identificar las principales necesidades y prioridades de investigación en cuidados, además de analizar el impacto de las intervenciones sanitarias y fomentar la innovación en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la transformación digital del sistema sanitario.
Tal y como ha informado EP entre sus funciones figuran el estudio de la situación de la investigación en cuidados en España, la detección de nuevos retos y tendencias, la identificación de líneas de innovación y la evaluación de cómo los avances científicos llegan a la práctica clínica. También elaborará propuestas para mejorar la financiación de la investigación y promoverá la participación de profesionales sanitarios, universidades, institutos de investigación, administraciones públicas, asociaciones científicas y organizaciones de pacientes.
El Observatorio quedará adscrito a la Secretaría de Estado de Sanidad y contará con representación del Instituto de Salud Carlos III, las comunidades autónomas, universidades, institutos de investigación sanitaria acreditados y entidades científicas y de pacientes.