La iniciativa busca mejorar la calidad de la atención sanitaria y orientar las políticas públicas a partir de la evidencia científica

El Ministerio de Sanidad ha creado el Observatorio Nacional de Investigación en Cuidados, un nuevo órgano con el que pretende reforzar la evidencia científica en el Sistema Nacional de Salud (SNS) e impulsar la investigación en el ámbito de los cuidados, según ha recogido Europa Press.

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La medida, aprobada mediante una Orden ministerial y enmarcada en el Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería (MECE) 2025-2027, busca promover la generación de conocimiento y facilitar que los resultados de la investigación se trasladen a la práctica asistencial, la gestión sanitaria y el diseño de las políticas públicas.

Según EP desde el Ministerio destacan que el nuevo Observatorio permitirá identificar las principales necesidades y prioridades de investigación en cuidados, además de analizar el impacto de las intervenciones sanitarias y fomentar la innovación en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la transformación digital del sistema sanitario.

Tal y como ha informado EP entre sus funciones figuran el estudio de la situación de la investigación en cuidados en España, la detección de nuevos retos y tendencias, la identificación de líneas de innovación y la evaluación de cómo los avances científicos llegan a la práctica clínica. También elaborará propuestas para mejorar la financiación de la investigación y promoverá la participación de profesionales sanitarios, universidades, institutos de investigación, administraciones públicas, asociaciones científicas y organizaciones de pacientes.