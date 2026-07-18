La AEDV lanza una campaña para prevenir el cáncer de piel durante el verano

La iniciativa recuerda que la protección solar debe formar parte de la práctica deportiva y desmonta el mito de que son necesarias largas exposiciones al sol para obtener vitamina D

La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha puesto en marcha la campaña ‘Este verano, métele un gol al cáncer de piel’, una iniciativa con la que pretende concienciar a la población sobre la importancia de proteger la piel frente a la radiación solar, aprovechando el interés generado por el Mundial de fútbol y la celebración de su final.

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La sociedad científica destaca que la protección solar debe formar parte de los hábitos cotidianos de quienes practican deporte al aire libre, al mismo nivel que la hidratación, el calentamiento o el descanso. Sus especialistas recuerdan que una exposición responsable al sol contribuye al bienestar y al mantenimiento del ritmo circadiano, pero insisten en la necesidad de evitar las exposiciones prolongadas y las quemaduras.

La campaña también desmonta la creencia de que es necesario permanecer muchas horas al sol para obtener vitamina D. Según la AEDV, durante el verano suelen bastar exposiciones breves en el transcurso de las actividades diarias, aunque el tiempo varía en función de factores como la edad, el color de la piel, la estación del año, la ubicación geográfica o la hora del día.

Entre las recomendaciones difundidas figuran realizar ejercicio fuera de las horas de mayor radiación, buscar sombra durante los descansos, utilizar ropa, gorra y gafas con protección solar cuando sea posible, aplicar un fotoprotector de amplio espectro SPF 50+ resistente al agua y al sudor, reaplicándolo cada dos horas o tras sudar intensamente, y mantener una adecuada hidratación antes, durante y después de la actividad física.