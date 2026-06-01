Ciudad Rodrigo insta a sus habitantes a limpiar sus solares e inmuebles de cara a la temporada estival

Este lunes, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha publicado un bando municipal a los ciudadanos en el que, "teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran algunos solares e inmuebles del municipio", insta a los propietarios de los mismos a mantenerlos en "condiciones de seguridad, salubridad y ornato público".

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Esta imposición, recogida en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se convierte en imprescindible, tal y como apunta el consistorio, ante la proximidad de la época estival, con el consiguiente incremento del riesgo de incendios. Así, los habitantes tendrán un mes de plazo desde este lunes 1 de junio para cumplir con la misma.

De este manera, según apunta el correspondiente bando municipal, los propietarios de solares e inmuebles deberán mantenerlos permanentemente limpios. Esto supone la eliminación de cualquier tipo de residuos, maleza o vegetación. Además, también deberá retirarse cualquier resto orgánico o mineral "que pueda albergar animales o plantas que puedan transmitir enfermedades o producir malos olores".

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Además, en caso de que los solares e inmuebles estuvieran cedidos en arrendamiento o alquiler, dichas obligaciones recaen también sobre el usuario. Por otro lado, el ayuntamiento aclara que, si los inmuebles forman parte de herencias, tales obligaciones recaen sobre todos los herederos que formen parte de la comunidad hereditaria.