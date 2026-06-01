Alba de Tormes se vuelca con Burujú en el festival solidario “Cuando la sonrisa vence al miedo”

La solidaridad volverá a ser protagonista en Alba de Tormes el próximo domingo 7 de junio. El Teatro de la Villa acogerá a partir de las 18:00 horas el festival benéfico “Cuando la sonrisa vence al miedo”, una iniciativa organizada para recaudar fondos en favor del Movimiento Burujú, una asociación formada por familias y amigos de niños con enfermedades graves que trabaja para visibilizar su realidad y generar experiencias positivas para los menores hospitalizados.
La cita permitirá colaborar con esta causa mediante un donativo de cinco euros. Las reservas pueden realizarse previamente a través de https://
Cabe recordar que el Movimiento Burujú surgió en 2023 tras el estreno de la película “Burujú, el Último Unicornio”, protagonizada por niños del Aula Hospitalaria de Salamanca. A partir de entonces, el proyecto inició una gira benéfica por más de 90 localidades de Castilla y León, convirtiéndose en una referencia solidaria en la comunidad. Dicho movimiento ya ha permitido recaudar más de 30.000 euros destinados a continuar desarrollando su trabajo social.