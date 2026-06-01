Alba de Tormes se vuelca con Burujú en el festival solidario “Cuando la sonrisa vence al miedo”

La solidaridad volverá a ser protagonista en Alba de Tormes el próximo domingo 7 de junio. El Teatro de la Villa acogerá a partir de las 18:00 horas el festival benéfico “Cuando la sonrisa vence al miedo”, una iniciativa organizada para recaudar fondos en favor del Movimiento Burujú, una asociación formada por familias y amigos de niños con enfermedades graves que trabaja para visibilizar su realidad y generar experiencias positivas para los menores hospitalizados.

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La cita permitirá colaborar con esta causa mediante un donativo de cinco euros. Las reservas pueden realizarse previamente a través de https:// burujuelultimounicornio.es/ 2026/05/22/cuando-la-sonrisa- vence-al-miedo/ y posteriormente las entradas podrán adquirirse en la taquilla del teatro.

Cabe recordar que el Movimiento Burujú surgió en 2023 tras el estreno de la película “Burujú, el Último Unicornio”, protagonizada por niños del Aula Hospitalaria de Salamanca. A partir de entonces, el proyecto inició una gira benéfica por más de 90 localidades de Castilla y León, convirtiéndose en una referencia solidaria en la comunidad. Dicho movimiento ya ha permitido recaudar más de 30.000 euros destinados a continuar desarrollando su trabajo social.