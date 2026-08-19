Ciudad Rodrigo registra en 2025 su mayor cifra de obra mayor en tres años

La actividad urbanística de Ciudad Rodrigo experimentó un notable impulso durante 2025, impulsada por las intervenciones de gran calado. El Ayuntamiento tramitó un total de 287 licencias, de las cuales 246 fueron de obra menor y 41 de obra mayor. Esta última categoría creció un 51,9% respecto al año anterior, alcanzando su máximo registro desde 2022, según informó el delegado de Urbanismo, Manuel Montejo, durante el pleno municipal.

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La inversión total en construcción ascendió a 4,63 millones de euros, lo que supone un incremento del 17,5% frente a 2023. Al comparar los datos con 2024 y descontar el impacto extraordinario de la planta fotovoltaica tramitada ese año, la inversión creció un 48,2%. En el ámbito residencial, la ciudad sumó 17 nuevas viviendas unifamiliares, siete rehabilitaciones y 22 licencias de primera ocupación.