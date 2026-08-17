Ciudad Rodrigo avanza en la transformación energética con la renovación de 1.000 puntos de luz

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo continúa avanzando en la modernización y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público municipal con el desarrollo de las fases IV y V del Plan de Eficiencia Energética, que en conjunto permitirán renovar alrededor de 1.100 puntos de luz en diferentes barrios, calles, parques, polígonos y accesos de la ciudad.

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La Fase IV, ya ejecutada, ha supuesto una inversión de 180.000 euros, financiada a través del Fondo de Cooperación Local, y ha permitido actuar sobre aproximadamente 600 farolas distribuidas por distintos ámbitos de Ciudad Rodrigo.

Las actuaciones de esta cuarta fase han alcanzado, entre otros espacios, el barrio de Las Canteras, donde se ha intervenido en las calles Los Cañitos, Ciudad de Almeida, Picasso, Figueira da Foz, Plaza Ciudad de Viseu, Fuerte de la Concepción, Campo Camaces, Campo Agadones, Campo Robleda, Campo de Yeltes, Uranio —parcialmente—, Ciudad de Aveiro y Ciudad de Guarda.

En la zona de La Glorieta y sus aledaños, la renovación ha comprendido La Glorieta, Venerable Centenares, calle Florida y plaza de Santa Teresa.

Otra de las intervenciones más amplias se ha desarrollado en el entorno de la calle Batuecas, incluyendo Batuecas, Peña de Francia, Simón Vela, García Márquez, Argañán, Isaac Peral, Arapiles, San Marcial, Reino de León, Wetones, Cuartel Viejo, Catalina Arias, Benito Polo, Júcar, Juan de la Cierva, Velázquez, Voladero, Goya, Sorolla, parte de Severo Ochoa, parte de Guadiana, Río Águeda, Río Huebra, Acueducto, Juan Pablo I, parte de Tormes y Alejandro III.

La Fase IV también ha incluido actuaciones en el Parque del Sector 15, el Centro de Transportes, el Parque del Polígono Industrial Los Chabarcones, el Arrabal de San Sebastián y la zona situada en la trasera del nuevo cuartel de la Guardia Civil.

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