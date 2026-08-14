La Bonoloto deja un premio de más de 61 euros en Ciudad Rodrigo

El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes 14 de agosto ha dejado un boleto premio en el municipio de Ciudad Rodrigo.

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El boleto se ha vendido en la administración Nº 1, en la calle Cardenal Pacheco, según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado.

Los otros dos boletos acertantes de esta segunda categoría han sido vendidos en Sabadell (Barcelona) y Valencia. A todos les ha correspondido un premio de 61.212,52 euros.