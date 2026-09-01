“No se puede hacer nada en el hospital de Salamanca si no se solucionan los problemas de Atención Primaria”

Hace unos días, el ámbito sanitario de Salamanca se ponía patas arriba ante el cese de la ex-gerente de Atención Especializada, Carmen Rodríguez Pajares. Un problema que, según el PSOE, se ha ido cocinando a fuego lento, con grandes impedimentos en Atención Primaria que impedían trabajar de manera adecuada en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, lo que aumentaba considerablemente los tiempos de espera para ser atendido ante una urgencia.

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Emilio Ramos Delgado, médico de familia en La Alamedilla, ya jubilado, y presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca, ha analizado con SALAMANCA24HORAS diferentes puntos a raíz del cese de Rodríguez Pajares, poniendo el foco en las urgencias, las plantillas, la coordinación entre centro de salud y hospital y, además, los modelos que dejaron de funcionar y en los que se trabajaron con mimo de cara a atender adecuadamente a los pacientes.

“Cesan a la gerente y ¿qué? Los problemas siguen ahí” En primer lugar, ante el cese de la facultativa como máxima representante del hospital de Salamanca, no ha escondido la sorpresa de un despido que, además, nadie comunicó a Carmen el mismo día que se hacía público. A este punto, el asombro de Ramos Delgado era innegable, poniendo el foco directo en lo que quizá se podía esconder: “Cesan a la gerente del hospital y ya, ¿y qué? No buscan eficacia, eficiencia, resolución de problemas, disminución de la lista de espera… Te mentiría si te dijera otra cosa. Esto no conduce a nada”.

De este modo, y en común con el Partido Socialista de Salamanca, no entienden la destitución ante un problema que, según han indicado, no radica solo en el propio CAUSA, sino que apunta de manera directa y bajo la mira de francotirador a los centros de salud, el primer escalafón para atender urgencias.