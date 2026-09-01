El Rastro se traslada a Pizarrales durante el mes de septiembre

Como ha sido habitual durante otros años, El Rastro cambia de ubicación durante el mes de septiembre. Con motivo de las atracciones de feria que se sitúan en el aparcamiento asfaltado (recinto ferial) junto a la entrada del Complejo Deportivo de La Aldehuela, el ‘mercadillo’ estará durante los domingos del presente mes en el barrio de Pizarrales.

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De este modo, cambia de ubicación hasta la avenida de Carmen Martín Gaite, en las inmediaciones del cementerio de Salamanca y los ensanches viales del barrio de Pizarrales, acogiendo estos lugares el famoso Rastro los días 6, 13, 20 y 27 de septiembre, volviendo a La Aldehuela de los Guzmanes en el mes de octubre, cuando se desmonten por completos las atracciones de feria.

Como ocurría en los puestos que se colocaban junto a la ribera del Tormes, la Policía Local de Salamanca y los servicios municipales han señalizado correctamente cada uno de los lugares que ocuparán los puestos, indicando, además, que se deberá ocupar el mismo lugar que les correspondería de manera habitual en el número de licencia.