Salamanca amplía a cinco las tardes sin música en La Aldehuela para personas con autismo

Salamanca acuerda que el recinto de atracciones de La Aldehuela tenga tardes sin música, con niveles de ruido bajo para facilitar que las personas afectadas por alteraciones del espectro autista o que padecen problemas sensoriales puedan disfrutar de las atracciones.
Este año, contará con cinco tardes, una más que el año pasado, el 15, 16, 17, 25 y 26 de septiembre de 17:00 a 22:00 horas.
Además, la Policía Local dispone de una formación específica para saber cómo actuar ante una crisis de conducta de una persona con un trastorno del espectro autista.