El C.D. Guijuelo ha informado de que, debido a los retrasos en los trabajos del cambio de césped del Estadio “Luis Ramos”, la jornada 2 de Liga deberá disputarse finalmente como visitante. Así, el El encuentro se celebrará en el campo municipal El Burgo, correspondiente al Turégano C.F., en una fecha y horario que serán comunicados próximamente.



Por otra parte, el club también ha anunciado que mientras continúan los trabajos, el primer equipo seguirá desarrollando sus entrenamientos en Salamanca, en el Campo Municipal La Salud.



Por su parte, los equipos de la cantera comenzarán sus entrenamientos en el campo de Fuentes de Béjar, mientras continúan los trabajos en el Luis Ramos.



La previsión actual es que el estadio pueda estar disponible a partir del 21 de septiembre, siempre que la evolución de los trabajos permita cumplir con los plazos previstos. Desde el club han lamentado las molestias que estos cambios puedan suponer para los aficionados.



