Godson, cedido al Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo sigue anunciando nuevas piezas para la próxima temporada. En esta ocasión, el club chacinero ha logrado la cesión del delantero Christian Godson.

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El joven delantero llega procedente del Numancia de Soria, en el que jugó la temporada pasada más de 2.000 minutos en el filial y marcó cuatro goles. Además, cuenta con 103 minutos disputados en Segunda RFEF.