Godson, cedido al Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo sigue anunciando nuevas piezas para la próxima temporada. En esta ocasión, el club chacinero ha logrado la cesión del delantero Christian Godson.
Publicidad
Publicidad
El joven delantero llega procedente del Numancia de Soria, en el que jugó la temporada pasada más de 2.000 minutos en el filial y marcó cuatro goles. Además, cuenta con 103 minutos disputados en Segunda RFEF.
“Christian destaca por su pegada, potencia y capacidad ofensiva, cualidades que esperamos que pueda poner al servicio del equipo durante su etapa en Guijuelo”, explican desde el club chacinero.