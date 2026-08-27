Pablo Torres ficha por el VRAC

El jugador de rugby, Pablo Torres, regresa a España para jugar en el VRAC vallisoletano. Con 24 años, 1,90 metros y 100 kilos, Pablo Torres vuelve a nuestro país procedente del Saint Jean de Luz Olympique, de la Nationale 2 francesa.
Pablo Torres se formó en el Salamanca Rugby Club y formó parte de la selección española sub20 y actúa tanto de centro como de ala. Entre sus características están la fuerza, potencia y versatilidad en la línea de tres cuartos.
“Es un orgullo para mí ser jugador del VRAC, con todo lo que ello significa. Tengo muchas ganas de empezar a competir y sentir el apoyo de la afición desde dentro. Estoy seguro de que va a ser un gran año del que todos juntos vamos a disfrutar”, explicó el propio Pablo Torres.