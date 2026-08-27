Pablo Torres ficha por el VRAC

El jugador de rugby, Pablo Torres, regresa a España para jugar en el VRAC vallisoletano. Con 24 años, 1,90 metros y 100 kilos, Pablo Torres vuelve a nuestro país procedente del Saint Jean de Luz Olympique, de la Nationale 2 francesa.

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Pablo Torres se formó en el Salamanca Rugby Club y formó parte de la selección española sub20 y actúa tanto de centro como de ala. Entre sus características están la fuerza, potencia y versatilidad en la línea de tres cuartos.