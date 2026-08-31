El autobús hasta Salamaq será gratuito y funcionará del 3 al 7 de septiembre

El Ayuntamiento de Salamanca volverá a habilitar un servicio especial de autobús que conectará la ciudad con la Feria Agromaq. La ruta, que facilitará el acceso de los visitantes, será gratuita y funcionará entre el 3 y el 7 de septiembre, ambos días inclusive.
Este servicio de transporte público contará con tres autobuses y saldrá de la plaza de San Julián, con paradas en la avenida de Italia y en la avenida de Portugal, a la altura del cruce con la carretera de Ledesma.
La frecuencia de paso será cada 20 minutos y el horario de funcionamiento comenzará a las 10:40 —desde Salamanca — hasta las 21:40, con una última salida desde el recinto ferial. Además, a las 10:15 horas saldrá desde la avenida de Italia un servicio adicional destinado específicamente para expositores, trabajadores y montadores de la feria.
La finalidad de este servicio es acercar a las personas de Salamanca a la Feria, una cita de referencia en el sector primario no solo de España, sino de todo el sur de Europa por su calidad, rigor y especialización, así como por su capacidad para generar oportunidades en un sector determinante para la economía de la provincia de Salamanca.