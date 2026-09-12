Tablas en el derbi de filiales entre Unionistas y el Salamanca CF UDS

La jornada de Tercera RFEF tenía marcado el duelo en Las Pistas. El choque enfrentaba a los filiales de Unionistas y del Salamanca CF UDS. Los dos equipos empataron a uno en un duelo con Isma, portero visitante, como protagonista con una parada tremenda en el último suspiro del choque. Unionistas B se adelantó a los ocho minutos de la reanudación con el tanto de Álvaro Otero; mientras que los visitantes empataron en una gran acción colectiva que mandó a la red Cheo.

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El Guijuelo logró la victoria en su visita al campo del Turégano. Los de Jorge García vencieron por 1-3 a domicilio en un choque complicado. Los chacineros se adelantaron con el gol de Alberto Martín, pero los locales empataban tras el descanso desde el punto de penalti. Ahí el Guijuelo fue a por la victoria con valentía y obtuvo su premio con los tantos de Dani Cordero y de Lázaro.