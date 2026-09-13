Un golazo de Lolo da la victoria al Santa Marta

Tres puntos muy importantes para la UD Santa Marta . Un golazo de falta de Lolo, en el minuto 88, puso el definitivo 1-2 en Los Barreros ante el Villaralbo.



Los de Mario Sánchez comenzaron muy fuertes el partido y gozaron de varias ocasiones clarísimas, como un palo en un centro chut de Diego Alonso y un paradón en el rechace de Miguel del Río a Miguel Velázquez. El 0-1 lo marcó Chopi de cabeza, tras un disparo de Iker Hernández al travesaño.

Los azulones vieron cómo el árbitro les anulaba un gol a la salida de un córner, pero se repusieron con el 1-1 de Rubo de penalti.