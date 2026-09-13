Un golazo de Lolo da la victoria al Santa Marta

Tres puntos muy importantes para la UD Santa Marta. Un golazo de falta de Lolo, en el minuto 88, puso el definitivo 1-2 en Los Barreros ante el Villaralbo.
Los de Mario Sánchez comenzaron muy fuertes el partido y gozaron de varias ocasiones clarísimas, como un palo en un centro chut de Diego Alonso y un paradón en el rechace de Miguel del Río a Miguel Velázquez. El 0-1 lo marcó Chopi de cabeza, tras un disparo de Iker Hernández al travesaño.
Los azulones vieron cómo el árbitro les anulaba un gol a la salida de un córner, pero se repusieron con el 1-1 de Rubo de penalti.
En la segunda mitad, el Villaralbo salió con mas fuerza, aunque el Santa Marta ganó presencia en el campo tras los cambios. Fue Lolo, en el minuto 88, el que ejecutaba la ley del ex para darle los tres puntos al Santa Marta.