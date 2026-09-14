Crecen los afiliados extranjeros en Salamanca durante el mes de agosto

El número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Salamanca alcanzó los 11.934 en agosto de 2026, lo que supone una variación anual del 22,61% (2.200 afiliados más) y mensual del 3,10% (358 afiliados más), según informa la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

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Por su parte, en Castilla y León la cifra de afiliados extranjeros se situó en 121.517 con un incremento interanual del 19,67% (19.975 afiliados más) y mensual de 2.496 afiliados más, lo que representa una variación del 2,10%.

La Seguridad Social ha registrado más de 3.550.000 afiliados extranjeros en términos de afiliación media en agosto y alcanza también un nuevo máximo en la serie desestacionalizada, que supera por primera vez los 3,5 millones. En concreto, el Sistema contabiliza 3.551.759 afiliados extranjeros de media en agosto, 39.535 más que el mes anterior y 482.490 más que hace un año. La afiliación extranjera crece así un 15,72% interanual, frente al 3,1% del conjunto del Sistema.

Si se descuenta la estacionalidad y el efecto del calendario, la Seguridad Social

cuenta ya con 3.526.093 afiliados extranjeros, tras incorporar 479.004 en los

últimos doce meses. La evolución de la afiliación extranjera mantiene una trayectoria sostenida de crecimiento. Desde junio de 2022, el número de trabajadores de otros países ha aumentado en más de 1,2 millones. De hecho, el 50,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros.