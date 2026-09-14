El movimiento en oncología, protagonista de la charla “Ante el cáncer, ¡muévete!”

Cada vez hay más evidencia de que el movimiento forma parte de la medicina. La investigación médica actual confirma que el ejercicio físico adaptado y guiado por profesionales es una herramienta eficaz para reducir la fatiga en pacientes con cáncer, un cansancio intenso y persistente que suele aparecer con la quimioterapia o la radioterapia y que no desaparece simplemente con descansar.

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Guias de referencia internacional, como la de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), recomiendan que los médicos prescriban rutinas aeróbicas y de fuerza durante los tratamientos. Actividades sencillas como caminar, pedalear o nadar, combinadas con ejercicios con bandas elásticas o pesas, ayudan a conservar la masa muscular y mantener la capacidad cardiopulmonar. En el día a día, esto se traduce en algo tan vital como conservar la autonomía para subir escaleras, levantarse de una silla o llevar la compra.

Para explicar cómo llevar la teoría a la práctica, el ciclo de charlas El Conocimiento Cura organiza en Salamanca el encuentro "Ante el cáncer, ¡muévete!". La jornada estará a cargo de la Dra. Soraya Casla, especialista pionera en España en ejercicio oncológico y autora del libro homónimo publicado en 2024. La Dra. Casla expondrá cómo adaptar la actividad física a la situación individual de cada persona para proteger su estado funcional y su bienestar emocional.

Esta cita es la tercera de un programa divulgativo promovido por el Centro de Investigación del Cáncer (CIC) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca. La iniciativa finalizará el próximo 19 de noviembre con la intervención del oncólogo Dr. César A. Rodríguez sobre el trayecto del paciente desde el diagnóstico hasta la curación.