Abierto el plazo para solicitar un puesto de castañas

Si estas interesado en regentar uno de los puestos de castañas que durante el invierno se explotan en la capital salmantina ya puedes presentar tu solicitud ya que el Ayuntamiento de Salamanca ha abierto el plazo para ello. Los interesados tendrán hasta el 1 de octubre para presentar la documentación en el registro general del Ayuntamiento de Salamanca.

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Según recogen las bases, además de la instancia, deberán presentar una fotocopia del DNI del solicitante, un justificante del ingreso de 200 euros en el Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación en concepto de fianza por posibles daños o desperfectos derivados del ejercicio de la actividad y un certificado que acredite la ausencia de deudas del solicitante con el Ayuntamiento y con la Seguridad Social.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes que se determine en la convocatoria, se confeccionará una lista de aspirantes, a los que se les asignará un número secuencial por orden de entrada en el registro.

El sorteo, que tendrá lugar el 5 de octubre a las 10:00 horas en las dependencias de la Policía Local, determinará los solicitantes que han obtenido la autorización para la venta y el puesto obtenido, y el resto quedarán como suplentes, con el fin de que en el caso de renuncia o vacante de algún puesto durante el período 2026-2027, se ofrezca a los mismos la posibilidad de obtener una autorización de venta. Una vez efectuado el sorteo, el resultado y la propuesta de adjudicación se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Asimismo, una vez adjudicados los puestos, se deberá presentar una fotocopia del pago del Impuesto de Actividades Económicas, una acreditación de la situación de alta en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social, el seguro de Responsabilidad Civil, una fotocopia del pago del precio público correspondiente por ocupación de vía pública y la documentación acreditativa de la relación contractual entre la persona designada y el adjudicatario.

El periodo de explotación de los puestos se desarrollará del 10 de octubre de 2026 hasta el día 31 de enero de 2027, pudiendo ser prorrogable hasta el 15 de febrero.