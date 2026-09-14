Un incendio en un solar moviliza a varios medios de extinción hasta Cabeza de Framontanos

Minutos más tarde de las 20:00 horas, un incendio se originaba en un solar ubicado en la localidad salmantina de Cabeza de Framontanos, ubicada en la comarca de Vitigudino.

Publicidad Publicidad

Así lo ha informado la plataforma de la Junta de Castilla y León INFORCYL, donde se comunica que hasta el lugar se han trasladado un total de diez medios.

Incendio En Cabeza De Framontanos (2)

Aunque los motivos del origen del incendio se encuentran en periodo de investigación, Salamanca24horas.com ha podido conocer que el fuego ha comenzado en un terreno de explotación agrícola.

En concreto, hasta allí se han movilizado un total de 10 medios, entre los que se encuentran tres agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, tres camiones autobombas, un Equipo de Lucha contra Incendios Forestales (ELIF), y un helicóptero. En la actualidad son siete los medios que actúan contra el incendio, que figura como controlado desde las 20:35 horas de este lunes.