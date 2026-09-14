Herido un menor tras el choque entre una bicicleta y un turismo en Salamanca

Este lunes 14 de septiembre, la rotonda Beatriz de Suabia ha presenciado la colisión entre un turismo y una bicicleta a las 19:35 horas.

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Tal y como informa el Servicio de Emergencias 1-1-2, el conductor de la bicicleta, un menor de edad, ha resultado herido en una pierna. Por ello, el Servicio de Emergencias Sanitarias -Sacyl ha enviado una ambulancia a la zona.