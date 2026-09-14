Una joven resulta herida tras una colisión entre dos turismos en la CL-510 a la altura de Terradillos

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de esta tarde en el término municipal de Terradillos se ha saldado con una persona herida. Los hechos se han producido en torno a las 14:16 horas, momento en el que se ha registrado una colisión entre dos turismos a la altura del kilómetro 10 de la carretera CL-510.
Como consecuencia del impacto, una mujer de unos 20 años de edad ha precisado asistencia sanitaria tras sufrir diversas magulladuras.
El centro de emergencias ha movilizado a la Policía Local de Terradillos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha desplazado al lugar una ambulancia para atender a la herida y a Guardia Civil de Tráfico.