Medios mexicanos informan erróneamente que la joven estudiante asesinada en Morelos es de Salamanca

Varios medios de comunicación mexicanos siguen informando en la tarde de este lunes, 14 de septiembre, que la joven asesinada en Morelos es salmantina o estudiante de la Universidad de Salamanca.

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Una información recogida incluso por algunos medios nacionales, pero que no es cierta, puesto que la joven era estudiante de la Universidad de Granada, centro que guardaba un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México, motivo por el que Claudia Tacoronte se encontraba en el país azteca.

La confusión sobre el origen y la relación con la Universidad de Salamanca ha llegado por unas declaraciones de Fernando Blumenkron Escobar, fiscal general de Morelos. El propio fiscal declaró ante los medios de comunicación, aunque con cierta duda, que la estudiante pertenecía a un programa de intercambio académico con la Universidad de Salamanca.