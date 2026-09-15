Dos heridos en dos accidentes en la mañana de este martes en Salamanca

Dos personas han resultados heridas en sendos accidentes que han tenido lugar en la mañana de este martes, 15 de septiembre, en la ciudad de Salamanca.

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Se trata de una mujer de unos 40 años y un hombre de 50 que se han visto involucrados en accidentes diferentes.

Según la información proporcionada por el equipo de comunicación del 112 Castilla y León, la mujer ha tenido que ser atendida por personal sanitario tras sufrir un accidente a las 8:46 horas en la glorieta de Vetones y Vacceos.

En concreto, se ha visto involucrada en un siniestro por alcance entre dos turismos y hasta el lugar se han desplazado sanitarios en una ambulancia, así como agentes de la Policía Local. La mujer, según las mismas fuentes, refería dolor en el cuello.

A penas media hora después del primer accidente, se ha registrado un segundo en el cruce de la avenida de Fernando Pessoa y la calle Juan Ruíz Peña. En este aso el herido es un ciclista que, según la llamada de un testigo, había colisionado con un turismo y la víctima se hallaba consciente, pero estaba aturdido.

Por este motivo, hasta el lugar también ha acudido una ambulancia, así como agentes de Policía Local de Salamanca.