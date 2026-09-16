La UD Santa Marta ya espera al Salamanca CF UDS para la ‘final’ por jugar la Copa del Rey contra un primera

La Unión Deportiva Santa Marta da un pasito más para poder clasificarse para la próxima edición de la Copa de SM el Rey. El conjunto de Mario Sánchez ha vencido por 1-0 al Bergantiños en un partido donde supo aprovechar las pocas oportunidades que se vieron en el césped del Alfonso San Casto.

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Precisamente no fue hasta el minuto 69 cuando el conjunto tormesino abrió una lata que se mantuvo intacta hasta el final del encuentro. Fue por mediación de Miguel, que aprovechó una prolongación al primer palo, para perforar la meta gallega.

Todo partió de un saque de banda a la altura del área grande que fue prolongado de cabeza y Miguel, que se tiró con todo, propinó otro fuerte testarazo para situar al Santa Marta a solo un partido de poder clasificarse para la próxima edición de la Copa del Rey.