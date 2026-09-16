Tres etapas en la 54 edición de la Vuelta Ciclista a Salamanca

La edición número 54 de la Vuelta Ciclista a Salamanca tendrá lugar desde el viernes hasta el domingo. Tres etapas cubrirán la provincia de Salamanca con más de cuatrocientos kilómetros en las piernas de los corredores. La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca y Caja Rural de Salamanca, contará con 18 equipos nacionales.

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La primera etapa tendrá lugar el viernes, 18 de septiembre, con salida en Alba de Tormes y llegada a Babilafuente tras más de 144 kilómetros. El sábado llegará el turno de la exigente etapa entre La Alberca y Candelario, en un terreno montañoso con 138,6km.

El domingo se decidirá la competición. Las calles de Salamanca albergarán una etapa de 127,7 kilómetros y se pasará por lugares emblemáticos de nuestra ciudad.