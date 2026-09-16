Todo preparado para una de las carreras favoritas de nuestra provincia: los 10km Ciudad de Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha presentado la XII edición de la 10K Ciudad de Santa Marta, una prueba ya consolidada en el calendario provincial y que se celebrará el próximo domingo 27 de septiembre, con salida y llegada en la Plaza de España.

Publicidad Publicidad

La carrera se ha convertido con el paso de los años en una de las citas esperadas por los atletas populares de Salamanca, tanto por las características de su recorrido como por los servicios que rodean a la prueba. Sus 10 kilómetros por circuito urbano, con un trazado rápido, prácticamente llano y con curvas abiertas, ofrecen unas condiciones especialmente favorables para quienes buscan mejorar sus marcas, pero también para corredores que quieren afrontar por primera vez esta distancia.

La prueba absoluta comenzará a las 10:00 horas, mientras que desde las 9:30 horas se disputarán las carreras de las categorías infantiles. Además, la 10K albergará el Campeonato Provincial de 10 kilómetros en ruta para atletas federados por Salamanca.

El concejal de Deportes, Jorge Valiente, destacó durante la presentación que “hemos conseguido consolidar una carrera que los atletas conocen y valoran porque intentamos cuidar todos los detalles. Tenemos un recorrido muy rápido y accesible, pero también queremos que el corredor se encuentre cómodo, seguro y atendido desde que llega a Santa Marta hasta que termina la prueba. Agradecemos a los patrocinadores y voluntarios su colaboración para que esta prueba pueda desarrollarse exitosamente”.

Precisamente, uno de los atractivos de la 10K será nuevamente el conjunto de servicios puestos a disposición de los participantes. Habrá avituallamiento de agua en el kilómetro 5 y avituallamiento líquido y sólido en meta, mientras que el pabellón municipal Francisco Samaniego ‘Fay’ contará con vestuarios, duchas y guardarropa.

Además, los participantes recibirán una bolsa del corredor con camiseta técnica, mochila de cuerdas y barrita energética. La organización dispondrá también de servicio médico y ambulancias tanto en la zona de salida y meta como durante el recorrido.

Publicidad Publicidad