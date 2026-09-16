El Salamanca FS y el Albense FS, en la casilla de salida de Segunda B

Este fin de semana comienza la Segunda División B de fútbol sala. Y lo hace con dos representantes charros: el Salamanca FS y el Albense FS.

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Los de Chema Sánchez inician la competición liguera este sábado, a las 19 horas, ante el Racing de Mieres en el pabellón de La Alamedilla. "Hay que competir cada partido como si fuese el último. Tenemos un equipo para disfrutar y para pensar en grande”, explica el cierre Sergio Moreiro a SALAMANCA24HORAS.COM.