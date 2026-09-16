El Salamanca FS y el Albense FS, en la casilla de salida de Segunda B

Este fin de semana comienza la Segunda División B de fútbol sala. Y lo hace con dos representantes charros: el Salamanca FS y el Albense FS.
Los de Chema Sánchez inician la competición liguera este sábado, a las 19 horas, ante el Racing de Mieres en el pabellón de La Alamedilla. "Hay que competir cada partido como si fuese el último. Tenemos un equipo para disfrutar y para pensar en grande”, explica el cierre Sergio Moreiro a SALAMANCA24HORAS.COM.
También jugará el Albense FS. Los de la villa ducal, entrenados por Javi Hernández, tendrán que viajar hasta tierras vallisoletanas para enfrentarse al Tierno Galván. El choque comenzará a las 19:30 horas en el polideportivo Lalo García.