Los Juegos Escolares fijan su pistoletazo de salida para el mes de octubre

La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud ha aprobado esta mañana la nueva

edición del Programa de Juegos Escolares 2026/2027 con el objetivo de difundir y promocionar la

iniciación deportiva entre toda la población escolar, ya sea a través de formatos de competición

adaptada a las diferentes edades y categorías, o bien a través de jornadas formativas e

iniciadoras a diferentes modalidades deportivas, siendo ejecutadas en horario no lectivo y

preferentemente a través de los centros escolares.

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Esta iniciativa, que goza de una excelente acogida, es la gran apuesta del Ayuntamiento de

Salamanca por el fomento de la actividad deportiva en edades tempranas, y el pasado curso

escolar reunió a un total de 7.012 participantes, de los cuales 6.040 escolares, en las diferentes

modalidades ofertadas.

Para el curso 2026/2027, las categorías convocadas para todas las modalidades deportivas,

serán benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. En las modalidades deportivas de baloncesto y

fútbol sala, estas categorías se amplían a la categoría prebenjamín.

Los Juegos Escolares, de acuerdo a las distintas modalidades y tipos de actividades

convocadas, se componen de los siguientes programas: competitivo, participativo, iniciación

deportiva (anteriormente denominado programa prebenjamín), promoción y juego limpio. Hay que

destacar que el programa competitivo, que es el que aglutina las competiciones en las ligas de

deportes colectivos como baloncesto, fútbol-sala, balonmano o voleibol comenzará el 8 de

noviembre, mientras que los deportes individuales, como el atletismo, tenis, duatlón, entre otros,

se irán convocando a lo largo del curso, con sistemas de inscripción particulares en función de la

programación de actividades y competiciones.

Los participantes en el programa deberán estar escolarizados en un centro educativo de

Salamanca y todas las entidades que formen parte deberán designar un coordinador o director

deportivo que será el máximo responsable de la participación en sus respectivos centros.

El programa del curso 2026/2027 será publicado este 17 de septiembre en el área de Juventud

y Deportes https://www.aytosalamanca.es/juventud-y-deportes y el plazo de inscripción para

equipos, se mantendrá abierto del 1 al 23 de octubre. Además, será presentado a los

responsables del deporte escolar de los centros educativos de Salamanca en una reunión

informativa que tendrá lugar el martes, 22 de septiembre, en el Centro Municipal Integrado

Victoria Adrados a las 18:30 horas.