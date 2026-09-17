Los Juegos Escolares fijan su pistoletazo de salida para el mes de octubre

La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud ha aprobado esta mañana la nueva
edición del Programa de Juegos Escolares 2026/2027 con el objetivo de difundir y promocionar la
iniciación deportiva entre toda la población escolar, ya sea a través de formatos de competición
adaptada a las diferentes edades y categorías, o bien a través de jornadas formativas e
iniciadoras a diferentes modalidades deportivas, siendo ejecutadas en horario no lectivo y
preferentemente a través de los centros escolares.
Esta iniciativa, que goza de una excelente acogida, es la gran apuesta del Ayuntamiento de
Salamanca por el fomento de la actividad deportiva en edades tempranas, y el pasado curso
escolar reunió a un total de 7.012 participantes, de los cuales 6.040 escolares, en las diferentes
modalidades ofertadas.
Para el curso 2026/2027, las categorías convocadas para todas las modalidades deportivas,
serán benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. En las modalidades deportivas de baloncesto y
fútbol sala, estas categorías se amplían a la categoría prebenjamín.
Los Juegos Escolares, de acuerdo a las distintas modalidades y tipos de actividades
convocadas, se componen de los siguientes programas: competitivo, participativo, iniciación
deportiva (anteriormente denominado programa prebenjamín), promoción y juego limpio. Hay que
destacar que el programa competitivo, que es el que aglutina las competiciones en las ligas de
deportes colectivos como baloncesto, fútbol-sala, balonmano o voleibol comenzará el 8 de
noviembre, mientras que los deportes individuales, como el atletismo, tenis, duatlón, entre otros,
se irán convocando a lo largo del curso, con sistemas de inscripción particulares en función de la
programación de actividades y competiciones.
Los participantes en el programa deberán estar escolarizados en un centro educativo de
Salamanca y todas las entidades que formen parte deberán designar un coordinador o director
deportivo que será el máximo responsable de la participación en sus respectivos centros.
El programa del curso 2026/2027 será publicado este 17 de septiembre en el área de Juventud
y Deportes https://www.aytosalamanca.es/juventud-y-deportes y el plazo de inscripción para
equipos, se mantendrá abierto del 1 al 23 de octubre. Además, será presentado a los
responsables del deporte escolar de los centros educativos de Salamanca en una reunión
informativa que tendrá lugar el martes, 22 de septiembre, en el Centro Municipal Integrado
Victoria Adrados a las 18:30 horas.